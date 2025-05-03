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Квартиры-студии в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
160
Московская область
396
Сапроново
101
Химки
192
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556 объектов найдено
Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
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$87,954
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/24
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$76,627
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 12/15
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$70,756
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 20/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$108,008
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 16/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$77,293
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,674
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 12/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Апарт-комплекс класса Ко…
$70,603
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,644
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$66,842
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 27/28
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$223,860
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 12/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$88,931
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/28
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$209,510
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Апарт-комплекс класса Ко…
$69,589
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 16/29
Ключи в 2025 году. Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика с гара…
$258,489
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 14/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Апарт-комплекс класса Ко…
$70,779
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$60,916
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 20/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$73,528
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 15/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Апарт-комплекс класса Ко…
$72,043
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 20/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$81,224
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 22/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$95,698
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/27
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$320,178
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$81,475
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$91,657
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/11
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,671
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 16/43
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$327,547
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 13/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Апарт-комплекс класса Ко…
$67,994
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 25/29
Ключи в 2025 году. Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика с гара…
$263,667
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Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/29
Ключи в 2025 году. Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика с гара…
$257,674
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$68,350
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,781
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Параметры недвижимости в Центральном федеральном округе, Россия

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