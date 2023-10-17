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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

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188 объектов найдено
Квартира с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира с террасой
Лиссабон, Португалия
Площадь 70 м²
Небольшое историческое здание Santa Clara 79, расположенное в самом центре Лиссабона напроти…
€420,000
Квартира в Лиссабон, Португалия
Квартира
Лиссабон, Португалия
Tejo Living Просторный, стильный, хорошо освещенный и с современными линиями кондоминиум поз…
€500,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 51.1m² Aura - это новый частный кондоминиум, который б…
€588,000
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 105m² Aura - это новый частный кондоминиум, который б…
€1,17 млн
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
€1,51 млн
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 53.11m² Aura - это новый частный кондоминиум, который …
€565,000
Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 211m² и террасой 43m² Жилой комплекс Lumia построе…
€1,68 млн
Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 220m² и балконом 23m² Salitre 183 - это новый комп…
€2,98 млн
Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 232m² и террасой с балконом 56m² Salitre 183 - это…
€3,15 млн
Квартира 4 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями площадью 220m² и балконом 23m² Salitre 183 - это новый комп…
€2,78 млн
Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 88 кв. м балконом 140 кв. м High Lapa - это новый жил…
€790,000
Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 99 кв. м и балконом 7кв. м High Lapa - это новый жило…
€915,000
Квартира 2 спальни с террасой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 104 кв. м и террасой 33 кв. м High Lapa - это новый ж…
€982,650
Квартира 2 спальни с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 142 кв. м и балконом 29 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,29 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с двором в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 151 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 151 кв. м и террасой 48 кв. м High Lapa - это новый ж…
€1,43 млн
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 4/5
АПАРТАМЕНТЫ Т3 - ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ Люксовые апартаменты в центре Лиссабона в одном из …
€2,83 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Апартаменты Т2 площадью 97m² и террасой 4.50m² 24 de Julho 86 - это новый жилой комплекс, ко…
€695,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Апартаменты Т2 площадью 102m² и террасой 4.50m² 24 de Julho 86 - это новый жилой комплекс, к…
€698,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 133m² и верандой 11m² Conde de Lima - это новый ча…
€1,25 млн
Квартира 1 спальня с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 169 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 169,40m² и верандой 34m² Conde de Lima - это новый…
€1,10 млн
Квартира 4 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Apartamento T4 com 240m², com uma área de varandas de 80m² e 2 lugares de estacionamento num…
€2,10 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 144 м² и 2 парковочными местами в новом частном кондоминиуме…
€1,000,000
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 82m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€660,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 75m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
€535,000
Квартира 2 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 125,5m², верандой 16,9m² Между известной смотровой…
€875,000
Квартира 2 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 152 м²
LIBERDADE 49 - это новый комплекс в центре Лиссабона, на знаменитой Авенида да Либердаде (Av…
€1,46 млн
Квартира 2 спальни с террасой в Seixal, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Апартаменты Т2 площадью 102m², верандой 28m² и террасой 49m² Seixal Baía - это новый жилой к…
€260,000
Квартира 1 спальня с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 50,50m² и террасой 53m² Glória Studios - это новый про…
€615,000
Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Апартаменты с четырьмя спальнями Т2 площадью 212m² и верандой 9m², В самом центре Авенида да…
€1,54 млн
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 143m² и верандой 4m² В самом центре Авенида да Либ…
€1,03 млн

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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