  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Лиссабоне, Португалия

3 объекта найдено
Кондо 5 комнат в Cascais, Португалия
Кондо 5 комнат
Cascais, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Этаж 1
Роскошные 5-комнатные апартаменты располагаются в эксклюзивном кондоминиуме Parque Cidadela …
$1,17 млн
Кондо 6 комнат в Cascais, Португалия
Кондо 6 комнат
Cascais, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Великолепные 6-комнатные апартаменты с видом на океан располагаются в эксклюзивном кондомини…
$1,50 млн
Кондо 4 комнаты в Vila Franca de Xira, Португалия
Кондо 4 комнаты
Vila Franca de Xira, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
TEJO VIEW APARTMENTS Эта великолепная квартира типа T3 обладает функциональной планировкой, …
$528,413
Агентство
Remax Convictus Baia
Языки общения
English, Русский
