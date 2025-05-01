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Таунхаусы с видом на море в Португалии

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1 объект найдено
Таунхаус в Obidos, Португалия
Таунхаус
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$795,261
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Параметры недвижимости в Португалии

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