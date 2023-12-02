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Купить квартиру в Синтра, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sintra, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
🔥 Апартаменты T2 (1+2) 99-100 м кв 285 000-305 000 евро 🔥 Апартаменты T3 три спальни 117 …
€350,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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