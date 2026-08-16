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Купить квартиру в Sintra, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 2 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Отличная 2-комнатная квартира в Мем МартинсКвартира с хорошими зонами и большой экспозицией …
$353,344
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Квартира 3 спальни в Sintra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 166 м²
Продается просторная квартира с 3 спальнями в престижном и тихом районе Белура, Синтра. Пост…
$1,29 млн
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