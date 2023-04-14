Купить дом в Познанский повят, Польша

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Дом 4 спальни
Koninko, Польша
117 м²
€ 204,916
Дом 3 спальни
Mrowino, Польша
75 м²
€ 120,146
Дом 5 спален
Любонь, Польша
140 м²
€ 208,152
Я представляю на продажу дом на одну семью с площадью полезного действия 122,86 м2 и участок…
Дом 6 спален
Pecna, Польша
249 м²
€ 275,882
Предлагая в процессе подготовки, я предлагаю отдельно стоящий дом с большим развитым садом н…
Дом 3 спальни
Lusowo, Польша
90 м²
€ 163,933
Я приглашаю вас на ( gm. Допиво ). В этом городе недалеко от Познани вас ждет оригинальное и…
Дом 4 спальни
Kiekrz, Польша
120 м²
€ 299,825
Продается бесплатно до общей площади 120м2. Несомненным преимуществом предложения является к…
Дом 4 спальни
Rumianek, Польша
130 м²
€ 172,345
ВНИЗ ЦЕНА!!!! Я рекомендую предложение 4 – мирного дома, расположенного в Румянко в коммуне …
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
150 м²
€ 183,346
Я рекомендую предложение 5-комнатного близнеца, расположенного в Тарнов Подгорный, на улице …
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
90 м²
€ 131,578
Я рад представить вам предложение продать комфортабельный, атмосферный дом с террасами. Хоро…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
171 м²
€ 133,735
Продается отдельно стоящий дом в тихом и спокойном городе недалеко от Познани. Расположение:…
Дом 10 спален
Czerwonak, Польша
270 м²
€ 248,056
Продается отдельно стоящий дом, идеально подходящий для частных кабинетов врачей / стоматоло…
Дом 4 спальни
Mrowino, Польша
90 м²
€ 172,345
Продается: комфортабельный двухквартирный дом площадью 90 м2, 4 комнаты, участок 251 м2 в Ро…
Дом 5 спален
Debogora, Польша
328 м²
€ 213,544
Я приглашаю вас увидеть дом в интересном месте – рядом с лесом, и в то же время менее чем в …
Дом 3 спальни
Dopiewo, Польша
80 м²
€ 58,024
Я рад представить вам просторный участок GDPR в лесистом Серославе площадью 400 м2 с домом 8…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
104 м²
€ 86,065
В подготовке. Я предлагаю на продажу дом в центре Мосины. Несколько десятков метров от рыноч…
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
110 м²
€ 150,775
Я предлагаю на продажу половину близнеца для знакомства с озером в Лодзи недалеко от Стеншев…
Дом 8 спален
Czerwonak, Польша
620 м²
€ 1,054,779
Красивый, эксклюзивный дом площадью около 620м2 с зимним садом и бассейном. Яркие и просторн…
Дом 7 спален
Baranowo, Польша
305 м²
€ 429,245
Возможность принятия другой собственности в поселке Я приглашаю вас купить со вкусом обставл…
Дом 5 спален
Kiekrz, Польша
121 м²
€ 157,462
Я рекомендую предложение 5 – мирного дома, расположенного в Kiekrz менее чем в 1,5 км от озе…
Дом 4 спальни
Druzyna, Польша
103 м²
€ 154,226
Дом 7 спален
Lowecin, Польша
250 м²
€ 323,336
Я рекомендую предложение продать недвижимость, расположенную в Ясине, по адресу: улица Ловач…
Дом 19 спален
Zlotniki, Польша
645 м²
€ 571,392
Я предлагаю на продажу здание в Голенчеве в коммуне Сухи-Лас, которое идеально сочетает в се…
Дом 3 спальни
Любонь, Польша
83 м²
€ 84,123
Я предлагаю на продажу дом площадью 82,9 м2 с участком 300 м2 в Любони недалеко от Познани. …
Дом 5 спален
Mieczewo, Польша
203 м²
€ 308,453
Если вы ищете дом в тихом районе, вы попали по адресу! Мы рады представить предложение о про…
Дом 6 спален
Mrowino, Польша
224 м²
€ 297,668
N A S P R Z E D A Ż Просторный отдельно стоящий дом на ул. Йодлова в Рокиетнице под Познанью…
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
188 м²
€ 280,196
Вот дом, который оправдает ваши ожидания: хорошо построенный и идеально расположенный – пешк…
Дом 4 спальни
Walerianowo, Польша
180 м²
€ 193,915
— День открытых дверей 19 февраля, 10-13 — — Свободный одноэтажный дом — Лодзь возле Stęszew…
Дом 7 спален
Msciszewo, Польша
232 м²
€ 271,784
Продается очень красивый и ухоженный дом, стоящий в Мурована Гослини на ул. Пруссия. Трехэта…
Дом 3 спальни
Plewiska, Польша
140 м²
€ 172,345
Доброе утро, если вы столкнулись с этой рекламой, это означает, что вы ищете свое новое мест…
Дом 4 спальни
Tulce, Польша
176 м²
€ 299,825
— Zalasewo — отдельно стоящий дом — двухместный гараж — Предметом продажи является двухэтажн…
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Параметры недвижимости в Познанский повят, Польша
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