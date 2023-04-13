Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаусы
Купить пентхаус на Северном Кипре
Кирения
27
Фамагуста
14
Трикомо
8
Karavas
3
Пентхаус
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 108,839
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
112 м²
€ 147,126
• 200m до пляжа • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море …
Пентхаус 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2 Этаж
€ 398,064
Пентхаус 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
9 Этаж
€ 352,303
Новый комплекс вилл и апартаментов на Лонг Бич. В продах готове пентахусы на 9 -м этаже . С …
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 278,582
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
166 м²
2/2 Этаж
€ 313,891
-100м до пляжа "The Cove" -1 km до Гольф Клуба …
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 135,960
-Великолепный вид на море и горы -Высококачественные строительные материалы -Студии, …
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
2/2 Этаж
€ 62,799
Если вы хотите жить в комплексе в собственном доме, то данный проект представляет вашему вни…
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
8/8 Этаж
€ 75,882
Парк Резиденс Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
162 м²
8/8 Этаж
€ 134,495
Парк Резиденс Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 56,229
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 266,736
Пентхаус 2 спальни
Kalecik, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 68,944
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,279
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 155,859
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 333,985
Пентхаус 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 203,442
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
12/12 Этаж
€ 247,219
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
6/6 Этаж
€ 130,942
Познакомьтесь с Kriera Focus, новой звездой Лонг-Бич с панорамным видом, где вы почувствуете…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
75 м²
€ 230,406
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
334 м²
€ 309,548
Пентхаус 3 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
112 м²
€ 157,078
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
97 м²
€ 122,457
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
35 м²
€ 52,372
Параметры недвижимости на Северном Кипре
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты