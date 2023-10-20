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Пентхаусы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€284,281
Пентхаус 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€230,109
Пентхаус 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€178,399
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