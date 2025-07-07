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Пентхаусы в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
О проекте: Salos — это эксклюзивный жилой комплекс на берегу моря, включающий всего 44 бути…
$234,771
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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