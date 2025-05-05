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Пентхаусы в Erdemit, Северный Кипр

Тримити
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
$255,834
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Пентхаус 4 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Готовая к заселению просторная квартира в Гирне. Квартира с 3 спальнями в Гирне подходит как…
$258,830
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Пентхаус 2 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
$231,321
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
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