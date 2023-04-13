Купить дом на Северном Кипре

Недвижимость на Северном Кипре: выгоды от приоберетения

Благодаря активному развитию рынка курортного строительства мечта иметь собственный уютный домик на Северном Кипре легко может стать реальностью. Некоторые преимущества страны очевидны сразу — это прекрасный мягкий климат, качественная натуральная еда, добрые и отзывчивые люди, достойный уровень медицины, размеренный ритм и спокойствие жизни.

Веские аргументы купить недвижимость на Северном Кипре

В этой живописной стране идеальные дороги и небольшие расстояния. Качественная недвижимость на Северном Кипре пользуется спросом у обеспеченных европейцев, которые желают провести свою жизнь в идеальных условиях средиземноморья — с мягкой сменой времен года и большим количеством теплых солнечных дней.

Разнообразие предложений дешевой и элитной недвижимости на Северном Кипре позволяет выбрать отличный вариант для проживания и инвестиций. На острове представлены все варианты:

квартиры, дома и виллы на любой вкус и кошелек;

однокомнатные городские студии по доступной цене;

роскошные особняки на побережье.

В зависимости от состава семьи и бюджета можно рассматривать двухкомнатные и трехкомнатные виллы с открытой планировкой, обстановкой и красиво оформленным участком.

При всем различии стоимости домов на Северном Кипре она всегда будет ниже, чем цена аналогичных вариантов в курортных странах региона. Еще одним преимуществом для иностранных граждан является возможность получить ВНЖ или ПМЖ после приобретения жилой недвижимости, низкие налоги и финансовые льготы для покупателей. В условиях стабильно растущих цен на жилье на Северном Кипре такую покупку можно рассматривать как очень хорошую инвестицию.