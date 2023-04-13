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Купить дом на Северном Кипре

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117 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 128 м²
€ 386,837
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 244,964
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
Дуплекс 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 244,964
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 248,929
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 4 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 220 м²
€ 428,171
Проект расположен в спокойном, уютном и живосем, цеверно, 0,000, позиверно, 5, пози. Ун буд…
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 480 м²
€ 398,112
Статус : вилла Количество комнат: 3+1 С бассейном  Общая площадь: 480 кв.м …
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 390 м²
€ 537,989
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь :  390 кв.м Санузел : сов…
Вилла 3 спальнив Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м² 1/1 Этаж
€ 412,228
Наш проект Villa Romance, состоит из 11 умных вилл. Особенности Вилл- 1. 3 спальни & &…
Таунхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Таунхаус 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Вилла 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 2,030
Роскошные виллы с видом на море на продажу на Северном Кипре Эти виллы на Северном К…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 406,417
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 363,000
Продается дом, расположенный в популярном курорте Протарас, всего в нескольких минутах от зн…
Вилла 3 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 435 м² Количество этажей 2
€ 5,100,000
Продается вилла на пляже в элитном комплексе. Ландшафтные сады. Технология Smart Home. Частн…
Вилла 5 спаленв Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 348 м² Количество этажей 3
€ 2,150,000
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
Вилла 4 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 466,000
Роскошная вилла на продажу в элитном комплексе в стадии строительства в Пернере, Протарас ( …
Вилла 4 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продается вилла в самом перспективном районе Айя Напа, Коккинес. Поскольку Коккинес - холм, …
Вилла 3 спальнив Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 477,000
Продается вилла в новом комплексе в Паралимни, всего в нескольких сотнях метров от береговой…
Вилла 5 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 5 спален
Протарас, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 3,050,000
Продается строящийся особняк, расположенный на просторном участке с великолепным видом на мо…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Продается строящаяся вилла в новом роскошном комплексе. Пешком до лучших пляжей острова. Охр…
Вилла 3 спальнив Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 423,000
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
Вилла 3 спальнив Ayia Thekla, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayia Thekla, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 314 м² Количество этажей 2
€ 465,000
Продается вилла в Агиа Текла, недалеко от пристани Айя Напа, Фамагуста. Идеальным вариантом …
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается вилла в закрытом комплексе в Пртоарас ( Фамагуста ). Расположение этих вилл идеаль…
Вилла 3 спальнив Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 423,000
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 2
€ 595,000
Продается дом в живописном районе Пернера, недалеко от популярного курорта Протарас. Вилла с…

Регионы с недвижимостью на продажу

Кирения
Фамагуста
Agios Epiktitos
Karavas
Никосия
Трикомо

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость на Северном Кипре: выгоды от приоберетения

Благодаря активному развитию рынка курортного строительства мечта иметь собственный уютный домик на Северном Кипре легко может стать реальностью. Некоторые преимущества страны очевидны сразу — это прекрасный мягкий климат, качественная натуральная еда, добрые и отзывчивые люди, достойный уровень медицины, размеренный ритм и спокойствие жизни.

Веские аргументы купить недвижимость на Северном Кипре

В этой живописной стране идеальные дороги и небольшие расстояния. Качественная недвижимость на Северном Кипре пользуется спросом у обеспеченных европейцев, которые желают провести свою жизнь в идеальных условиях средиземноморья — с мягкой сменой времен года и большим количеством теплых солнечных дней.

Разнообразие предложений дешевой и элитной недвижимости на Северном Кипре позволяет выбрать отличный вариант для проживания и инвестиций. На острове представлены все варианты:

  • квартиры, дома и виллы на любой вкус и кошелек;
  • однокомнатные городские студии по доступной цене;
  • роскошные особняки на побережье. 

В зависимости от состава семьи и бюджета можно рассматривать двухкомнатные и трехкомнатные виллы с открытой планировкой, обстановкой и красиво оформленным участком.

При всем различии стоимости домов на Северном Кипре она всегда будет ниже, чем цена аналогичных вариантов в курортных странах региона. Еще одним преимуществом для иностранных граждан является возможность получить ВНЖ или ПМЖ после приобретения жилой недвижимости, низкие налоги и финансовые льготы для покупателей. В условиях стабильно растущих цен на жилье на Северном Кипре такую покупку можно рассматривать как очень хорошую инвестицию.

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