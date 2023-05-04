Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Ульцинь

Жильё в Ульцинь, Черногория

44 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 320 м²
€ 525,000
Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 320 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
€ 100,000
Квартира в Ульцинь, Черногория
Квартира
Ульцинь, Черногория
Площадь 45 м²
€ 68,300
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
€ 67,000
Дом 10 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 10 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 10
Площадь 200 м²
€ 140,000
Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
€ 150,000
Квартира 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
€ 170,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
€ 170,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
€ 78,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
€ 98,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
€ 107,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 39 м²
€ 74,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
€ 98,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
€ 107,000
Квартира в Ульцинь, Черногория
Квартира
Ульцинь, Черногория
Площадь 27 м²
€ 58,500
Дом 9 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
€ 190,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
€ 163,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 137,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 73,000
Дом 8 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 8
Площадь 358 м²
€ 309,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
€ 105,000
Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€ 55,000
Квартира 4 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 4 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 91,100
Квартира 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 178,000
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 113,400
Realting.com
Перейти