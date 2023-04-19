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Купить недвижимость в Брешиа, Италия
Desenzano del Garda
155
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96
Sirmione
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Lonato del Garda
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537 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 295,000
In the heart of the historic centre of Maderno, just a few steps from Piazza S. Marco, we pr…
Квартира 3 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 550,000
In the heart of the historic centre of Maderno, just a few steps from Piazza S. Marco, we pr…
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
Вилла 4 спальни
Roe Volciano, Италия
13 Количество комнат
3 ванных комнат
480 м²
€ 2,480,000
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
Вилла 3 спальни
Manerba del Garda, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
296 м²
€ 1,550,000
Garda Haus Padenghe предлагает престижную виллу с видом на озеро. Построенный в 1980-х года…
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 239,000
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 370,000
Мы находимся в Гайно, прекрасной деревушке на склоне холма Тосколано Мадерно, погруженной в …
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат
4 ванных комнат
565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако расположен примерно в 35 километрах к востоку от Брешии, на западном …
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 3,700,000
Паденьге суль Гарда, этот городок, несомненно, является одним из самых избранных мест южной…
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 7,000,000
Озеро Гарда преподносит сюрпризы на каждом шагу, включая небольшой, но красивый городок Мане…
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 240,000
В Сало, в местечке Камповерде, мы предлагаем трехкомнатную квартиру на первом этаже, полност…
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 195,000
Предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже турист…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 281,190
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Таунхаус 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 365,000
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 278,100
На берегу озера в городке Мадерно, расположилась очаровательная резиденция с бассейном. В эт…
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 284,000
В Сойано-дель-Лаго, в элегантном комплексе из нескольких квартир, Garda Haus Padenghe предла…
Вилла 3 спальни
Бреша, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 490,000
В Роэ-Вольчано, в красивой деревушке Вольчано, в окружении оливковых рощ и виноградников, мы…
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат
552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 3 спальни
Padenghe sul Garda, Италия
15 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 850,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок зе…
Вилла 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
350 м²
€ 450,000
В красивой холмистой местности, Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасный земельн…
Квартира 2 спальни
Villa di Salo, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 195,700
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 249,000
В элегантном комплексе с бассейном и широкими зелеными насаждениями, мы предлагаем к продаже…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 349,000
Garda Haus Padenghe sul Garda предлагает трехкомнатные апартаменты в элегантном контексте вс…
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
473 м²
€ 1,590,000
В самом престижном районе города Лонато-дель-Гарда, в элитном комплексе вилл, Garda Haus пре…
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия
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