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Жилье в Брешиа, Италия

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Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
Salo
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533 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 117 м²
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
$498,185
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64 млн
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Квартира 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
GH-LV04439-D. Апартаменты в красивом здании 18 века.Эта современная квартира расположена вну…
$621,266
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
GH-LV06375. Просторная квартира в центре с видом на озеро.В центре городка Сало, где располо…
$562,656
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 293 м²
GH-Квартира в Паденге-суль-Гарда . Элитная квартира в шикарном комплексе с бассейномВ продаж…
$1,17 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V000940. Светлый двухэтажный пентхаус в отличном месте в Дезенцано-дель-ГардаРасположенна…
$703,320
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Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
GA-V001230. Квартира у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в ухоженном и тихом жилом …
$339,938
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
$480,602
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
GH-PV006711. Трехкомнатная квартира с террасой и видомпредлагает трехкомнатную квартиру с те…
$350,488
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$339,938
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муниц…
$2,23 млн
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
GA-V001284. БОЛЬШАЯ КВАРТИРА НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в тихом ж…
$240,301
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Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
ABI-1164A. Престижная вилла с бассейном и просторным садом в Паденге суль ГардаПрестижная ви…
$2,34 млн
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Квартира 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
GA-V001417. Светлая трехкомнатная квартира в центре в Паденге-суль-ГардаРасположенная в отл…
$281,328
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Вилла 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 280 м²
GH-LV03115. Вилла с видом на озеро в стадии строительстваНеповторимая вилла с панорамным вид…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 260 м²
ABI-1215A. Великолепная вилла с превосходным видом на озеро ГардаВеликолепная вилла, располо…
$1,97 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
$644,710
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 560 м²
ABI-1230А. Шикарная вилла на первой линии озера ГардаШикарная вилла на озере Гарда. Уникальн…
$14,07 млн
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Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 600 м²
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
GH-LV03319. Идеальная квартира для семей с детьмиВ идеальном месторасположении рядом с озеро…
$468,880
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Вилла 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Вилла 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему месторасположени…
$1,82 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
GA-V001425. Большая двухуровневая квартира в центре города в Дезенцано-дель-ГардаВ элегантно…
$339,938
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Вилла 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
$906,110
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Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 530 м²
GH-PV001445. Прекрасная вилла на озере Гарда с панорамным видом и бассейномПрекрасная вилла …
$4,10 млн
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Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
$937,760
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
GH-LV06622. Современные апартаменты с видом на озеро.Манерба дель Гарда, в характерном месте…
$328,216
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
GA-V001405. Новая разработка эксклюзивных вилл в Лонато-дель-ГардаНедалеко от центра город…
$432,542
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
ABI-1153А. Красивая вилла с видом на озеро ГардаКрасивая вилла расположена на холмистой возв…
$2,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
GA-V000369. Превосходная квартира в эксклюзивном курорте в Паденге-суль-ГардаКонтекст абсо…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
$386,826
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