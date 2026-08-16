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Квартиры в Брешиа, Италия

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
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290 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
GA-V000045. Пентхаус в продаже в Desenzano del GardaЭксклюзивные контексте шести основных не…
$1,35 млн
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Квартира 4 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
GH-SV00048. Великолепные апартаменты в комплексе с бассейном.В центре района Коломбаре город…
$514,596
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
GH-LV06622. Современные апартаменты с видом на озеро.Манерба дель Гарда, в характерном месте…
$328,216
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GH-DV3305. Пентхаус на берегу озераДезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце стар…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
GH-PV005968. Апартаменты с захватывающим видом на озероВ двух шагах от престижного порта Дуз…
$509,907
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Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
GA-V001230. Квартира у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в ухоженном и тихом жилом …
$339,938
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 85 м²
GH-PV001435. Эксклюзивная новостройка с видом на озеро Гарда Эксклюзивная новостройка с видо…
$879,150
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GH-DV4320. Пентхаус в центре Дезенцано с видом на озероДезенцано дель Гарда, между центром и…
$509,907
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Квартира 3 комнаты в Puegnago del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Puegnago del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
GH-PV003379. Новая квартира с видом на озероПолпенаце-дель-Гарда, в нескольких шагах от цент…
$328,216
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Квартира 3 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 3 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
GH-LV044446-H. Квартира в красивом здании XVIII векаЭти современные апартаменты расположены …
$386,826
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
GA-V000369. Превосходная квартира в эксклюзивном курорте в Паденге-суль-ГардаКонтекст абсо…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 203 м²
GA-V001360. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Монига-дель-ГардаРасположенный в красивом…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
GH-PV001436. Элитная недвижимость на озере ГардаЭксклюзивная новостройка с видом на озеро Га…
$879,150
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
GH-DV03001. Современный, элегантный пентхаус в центре ДезенцанВ Дезенцано дель Гарда продаё…
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
GA-V001357. Трехкомнатная квартира в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРядом с …
$338,766
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
GH-LV03318. Идеальная квартира для семей с детьми с видом на озероВ идеальном месторасположе…
$398,548
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
GH-LV04604-3PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВ красивой, ухоженной и недавно …
$393,859
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
$398,548
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
$527,490
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Квартира 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
$799,248
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Квартира 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
GH-PV003961. Новые апартаменты в уникальном комплексеМы предлагаем к продаже эксклюзивные тр…
$431,956
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Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
GA-V001439. Двухкомнатная квартира в резиденции у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный …
$246,162
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V000940. Светлый двухэтажный пентхаус в отличном месте в Дезенцано-дель-ГардаРасположенна…
$703,320
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Квартира 3 комнаты в Polpenazze del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Polpenazze del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GH-DV6089. Недавно построенные апартаменты в 150 м от озера.В престижном месте, в 150 м от н…
$583,755
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
GH- LV06538. Недавно построенная квартира в Гардоне РивьераПредлагаем на продажу эксклюзивну…
$492,324
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Квартира 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Квартира 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
GH-PV001409. Апартаменты с видом на озероМы находимся в прекрасном здании - реконструкция до…
$545,073
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Квартира 3 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
GH-PV006501. Большая трехкомнатная квартира с бассейномЭта элегантная трехкомнатная квартира…
$644,710
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
$304,772
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
GA-V000945. Светлая 4-х комнатная квартира в удобном месте в Дезенцано-дель-ГардаОтличный жи…
$257,884
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Типы недвижимости в Брешиа

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с бассейном
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