ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Брешиа
Квартиры
Квартиры в Брешиа, Италия
пентхаусы
27
однокомнатные
49
двухкомнатные
130
трехкомнатные
87
четырехкомнатные
9
Квартира
Очистить
287 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
2
2
85 м²
Манерба дель Гарда, в характерном местечке Борго ди Гардончино, мы предлагаем к продаже элег…
€245,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
3
1
95 м²
In Manerba del Garda, a few steps from the lake and the Torchio harbour, in the context of r…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Moniga del Garda, Италия
3
1
90 м²
В Монига-дель-Гарда, в удобном месте, недалеко от центра, озера и всех служб, GardaHaus пред…
€389,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
160 м²
Эта квартира в городке Дезенцано-дель-Гарда, расположенная рядом с пляжем и примыкающая к ч…
€695,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
8
2
200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
6
3
203 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€2,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
4
3
200 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с теннисным кортом, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Manerba del Garda, Италия
2
1
65 м²
In Manerba del Garda, a few steps from the lake and the Torchio harbour, in a context of rec…
€259,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Moniga del Garda, Италия
2
1
53 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
€239,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
3
1
65 м²
We are immediately greeted by a feeling of peace and tranquillity, as the residence is lucky…
€279,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
3
82 м²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from Boglia…
€248,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Toscolano Maderno, Италия
2
1
57 м²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from Boglia…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
3
74 м²
In the stunning setting of Lake Garda, in a privileged location just steps away from the Bog…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
2
1
61 м²
In the beautiful setting of Lake Garda, in a privileged location just a stone's throw away f…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Polpenazze del Garda, Италия
3
1
132 м²
В окружении природы для любителей спокойствия, в нескольких минутах езды от озера и центра г…
€395,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
101 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€364,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
120 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€580,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
3
1
55 м²
Garda House предлагает прекрасную двухкомнатную квартиру с крытой парковкой всего в нескольк…
€179,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
3
1
73 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer two new ground floor apartme…
€447,793
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
4
2
126 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer two new ground floor apartme…
€862,233
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
3
1
76 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer four new three-bedroom apart…
€475,502
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
2
1
51 м²
For those seeking an elegant and functional residence, we offer two new two-bedroom apartmen…
€336,162
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
2
185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Toscolano Maderno, Италия
5
2
114 м²
Immersed in the setting of Lake Garda, we propose for sale two splendid penthouses on the se…
€1,01 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Villanuova sul Clisi, Италия
2
1
50 м²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina
Calcinato, Италия
4
1
90 м²
У недалеко от городка Дезенцано мы предлагаем современные апартаменты в недавно построенном…
€243,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
2
1
75 м²
We offer for sale a spacious two-room apartment finely furnished, located in a privileged po…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в Брешиа, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL