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Дома в Брешиа, Италия

виллы
247
таунхаусы
6
265 объектов найдено
Дом 10 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Дом 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 10
Площадь 9 000 м²
Imagine the house of your dreams...inside a private park of 9,000 square meters, a bucolic a…
€550,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
€1,07 млн
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso в Salo, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
€750,000
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Tignale, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tignale, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Located in a panoramic area of Tignale, in a corner of earthly paradise and surrounded by an…
€5,50 млн
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Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pozzolengo, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pozzolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Spacious head house, ideal for young couples or families with children, situated in the quie…
€270,000
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Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Roe Volciano, Италия
Дом 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
€850,000
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
€1,19 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
€510,000
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
В Сояно-дель-Лаго, рядом с деревней и недалеко от пляжей, мы предлагаем эту строящуюся виллу…
€550,000
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
We are in Monte Maderno, a spectacular hillside hamlet of Toscolano-Maderno, where you can e…
€2,35 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
€1,30 млн
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Дом 6 комнат в Gargnano, Италия
Дом 6 комнат
Gargnano, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
In the beautiful setting of Gargnano, we propose a completely renovated farmhouse with fine …
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Soiano del Lago, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Soiano del Lago, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Мы предлагаем к продаже чудесную виллу на очаровательных холмах городка Сояно-дель-Лаго. Это…
€1,30 млн
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную отдельную виллу, расположенную …
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Сан-Феличе-дель-Бенако, в одном из самых зеленых городков озера Гарда, мы предлагаем к прод…
€540,000
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Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Уникальность этой великолепной недвижимости заключается в наличии сада с выходом к озеру, пр…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Ingresso Indipendente, с Canna Fumaria
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
The uniqueness of this beautiful property definitely lies in the garden with lake access, do…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€695,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€785,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Изео, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Изео, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Проект "Le Ville" задуман из трех полностью независимых друг от друга домов, расположенных н…
€775,000
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
В великолепном местечке Сан-Феличе-дель-Бенако, в двух шагах от старого центра города, озера…
€930,000
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Дом 8 комнат в Gargnano, Италия
Дом 8 комнат
Gargnano, Италия
Комнаты 8
Площадь 190 м²
Очень интересный объект для инвестиций в недвижимость, например, для открытия B&B. Основное…
€300,000
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Вилла 20 комнат с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pralboino, Италия
Вилла 20 комнат с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pralboino, Италия
Комнаты 20
Площадь 25 000 м²
Агентство Garda Haus предлагает к продаже великолепное поместье для конюшен, расположенное м…
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни с дорогой в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с дорогой
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Мы предлагаем к продаже эту очаровательную отдельную виллу, расположенную в резиденции, сост…
€580,000
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Garda Haus предлагает к продаже виллу с бассейном, частным садом и крытыми парковочными мест…
€895,000
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Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этот сказочный особняк в городке Роэ Волчано, расположенный в прекрасном частном парке, очен…
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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