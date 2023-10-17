Недвижимость в Израиле — что нужно знать о процессе покупки жилья?

Израиль — это страна, в которую едут на ПМЖ люди со всего мира. Она славится своим национальным колоритом, высоким уровнем медицинского обслуживания, а также благоприятным климатом. Уровень жизни в Израиле достаточно высокий, при этом показатели безработицы достигают всего 5%. Население этой страны чрезвычайно гостеприимно, поэтому всегда с радостью встречает иностранцев, решивших купить жилье в Израиле.

Любой человек сможет найти для себя оптимальный регион или город для комфортной жизни, основываясь на собственных пожеланиях и предпочтениях. Жилая недвижимость продается в Израиле довольно активно. На рынке представлены как небольшие однокомнатные квартиры эконом-класса, так и роскошные апартаменты, дома или виллы, расположенные на морском побережье.

Купить недвижимость в Израиле проще, чем получить гражданство страны

Люди, которые уже решились на покупку элитного или недорого жилья в Израиле, оставляют о проживании в этой стране только положительные отзывы. Следует отметить, что покупка жилья не считается веским основанием для упрощения процедуры получения ВНЖ в Израиле. Вид на жительство позволяет оставаться на территории государства длительное время. Его необходимо оформлять в том случае, когда есть необходимость находится в стране более 90 дней подряд. Покупка дома или квартиры не предполагает дополнительных визовых льгот, но позволяет многократно въезжать на территорию государства и оставаться там на срок до трех месяцев.

Специфика местного рынка

Жилье в Израиле можно приобрести от застройщика или на вторичном рынке. Оба эти варианта имеют своим преимущества, так как дают покупателям возможность с максимальной выгодой вкладывать свои денежные средства. Цены на двухкомнатные или трехкомнатные квартиры в стране заметно отличаются. Они напрямую зависят от следующих факторов:

месторасположение;

площадь;

наличие вблизи необходимой инфраструктуры;

близость к береговой линии и т.д.

Недвижимость в Израиле на первичном рынке активно реализуется в таких крупных городах, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив. После выбора оптимальной квартиры покупатель подписывает заявку на ее приобретение, оплачивает первоначальный взнос и заключает с застройщиком договор. В нем четко обозначается график регулярных платежей, которые напрямую привязаны к индексу цен на жилье в стране. Если покупатель хочет ежемесячно платить фиксированную сумму, тогда ему необходимо оплатить не менее 80% стоимости объекта на протяжении последующих двух месяцев.

На вторичном рынке можно купить достаточно дешевые квартиры и в короткие сроки оформить право собственности на жилье. После уплаты необходимых пошлин и налогов в размере 8-10% от общей стоимости, а также заключения соответствующего договора жилплощадь переходит в собственность к новому владельцу.