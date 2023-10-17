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Жильё в Израиле

Иерусалимский округ
155
Иерусалим
151
Тель-Авивский округ
52
Тель-Авив
39
Герцлия
10
Рамат-Ган
3
Центральный округ
3
225 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошная квартира на продажу с удивительным, беспрепятственным видом на море, в одной из са…
€3,69 млн
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,62 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,01 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Эксклюзивный листинг на продажу - Парк Цамарет в W Tower Расположен на 14-м этаже W Tower – …
€1,58 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Израиль, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Израиль, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Два великолепных пентхауса на продажу в Северном Тель-Авиве ( окрестности choav ha tzafon ) …
€8,81 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Прекрасная новая квартира в престижной башне высокой линии прямо у знаменитой Бурсы в Рамат-…
€1,52 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,10 млн
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новый роскошный проект в здании для консервации с различными единицами для продажи - заверше…
€927,947
Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€4,44 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€2,57 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,14 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Иерусалим, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается квартира на Иерусалимском бульваре, Яффо рядом с отличными магазинами, ресторанами…
€1,26 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,16 млн
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,38 млн
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
НОВЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛИСТИНГ – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВАРТИР НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ ТЕЛЬ-АВИВА П…
€743,311
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
  Собственный кусочек истории Тель-Авива.  Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в …
€1,08 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Эксклюзивный Проект. Идеальная инвестиционная возможность. Роскошные 3-комнатные апартаменты…
€1,23 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
2 различных дуплексных садовых апартаментов, доступных в великолепном, новом роскошном проек…
€2,05 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ ЗДАНИЕ БУТИКА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ –  Роскошный бутик-пр…
€6,96 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с тренажерным залом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Прекрасная квартира для продажи в востребованных Голубых Башнях с видом на море и в нескольк…
€2,32 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
€1,60 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
€1,17 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
€821,692
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
€11,91 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 806 м²
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
€4,29 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Израиль, Израиль
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Израиль, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивный новый листинг- Потрясающий пентхаус с большим балконом и открытым видом в у…
€1,72 млн
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…
€3,45 млн
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с кондиционером в Израиль, Израиль
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с кондиционером
Израиль, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Пентхаус + квартиры на продажу в совершенно новом городском шикарном проекте, расположенном …
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Нетания, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Великолепные, роскошные апартаменты на продажу в совершенно новом здании 15 этажей, прямо на…
€1,57 млн

Типы недвижимости в Израиле

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Израиле

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Недвижимость в Израиле — что нужно знать о процессе покупки жилья?

Израиль — это страна, в которую едут на ПМЖ люди со всего мира. Она славится своим национальным колоритом, высоким уровнем медицинского обслуживания, а также благоприятным климатом. Уровень жизни в Израиле достаточно высокий, при этом показатели безработицы достигают всего 5%. Население этой страны чрезвычайно гостеприимно, поэтому всегда с радостью встречает иностранцев, решивших купить жилье в Израиле.

Любой человек сможет найти для себя оптимальный регион или город для комфортной жизни, основываясь на собственных пожеланиях и предпочтениях. Жилая недвижимость продается в Израиле довольно активно. На рынке представлены как небольшие однокомнатные квартиры эконом-класса, так и роскошные апартаменты, дома или виллы, расположенные на морском побережье.

Купить недвижимость в Израиле проще, чем получить гражданство страны

Люди, которые уже решились на покупку элитного или недорого жилья в Израиле, оставляют о проживании в этой стране только положительные отзывы. Следует отметить, что покупка жилья не считается веским основанием для упрощения процедуры получения ВНЖ в Израиле. Вид на жительство позволяет оставаться на территории государства длительное время. Его необходимо оформлять в том случае, когда есть необходимость находится в стране более 90 дней подряд. Покупка дома или квартиры не предполагает дополнительных визовых льгот, но позволяет многократно въезжать на территорию государства и оставаться там на срок до трех месяцев.

Специфика местного рынка

Жилье в Израиле можно приобрести от застройщика или на вторичном рынке. Оба эти варианта имеют своим преимущества, так как дают покупателям возможность с максимальной выгодой вкладывать свои денежные средства. Цены на двухкомнатные или трехкомнатные квартиры в стране заметно отличаются. Они напрямую зависят от следующих факторов:

  • месторасположение;
  • площадь;
  • наличие вблизи необходимой инфраструктуры;
  • близость к береговой линии и т.д.

Недвижимость в Израиле на первичном рынке активно реализуется в таких крупных городах, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив. После выбора оптимальной квартиры покупатель подписывает заявку на ее приобретение, оплачивает первоначальный взнос и заключает с застройщиком договор. В нем четко обозначается график регулярных платежей, которые напрямую привязаны к индексу цен на жилье в стране. Если покупатель хочет ежемесячно платить фиксированную сумму, тогда ему необходимо оплатить не менее 80% стоимости объекта на протяжении последующих двух месяцев.

На вторичном рынке можно купить достаточно дешевые квартиры и в короткие сроки оформить право собственности на жилье. После уплаты необходимых пошлин и налогов в размере 8-10% от общей стоимости, а также заключения соответствующего договора жилплощадь переходит в собственность к новому владельцу.

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