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Жильё в Hof HaCarmel Regional Council, Израиль

1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Кейсария, Израиль
Вилла 9 комнат
Кейсария, Израиль
Число комнат 9
Площадь 325 м²
Эта превосходная вилла в средиземноморском стиле, спроектированная известным израильским арх…
$2,95 млн
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Параметры недвижимости в Hof HaCarmel Regional Council, Израиль

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