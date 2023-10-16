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Таунхаусы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
29
Неос-Мармарас
3
Таунхаус В архив
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52 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€230,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€340,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€175,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€480,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€390,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Spalathronisia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 110 m2, ,…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€450,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€230,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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