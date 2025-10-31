Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с террасой в Municipality of Sithonia, Греция

7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 82 кв.м в Никити, Ситония. Первый этаж включает просторную гости…
$291,362
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$266,202
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$406,423
Таунхаус 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 м² в Никити, Ситония. Дом расположен в живописном месте и пре…
$291,357
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневая мезонета площадью 100 кв.м в Никити, Ситония, Халкидики. Расположена…
$313,527
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$324,071
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
В продаже уютная мезонета площадью 103 кв.м, расположенная в живописном прибрежном посёлке Н…
$325,139
