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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
41
Никити
28
Неос-Мармарас
3
Таунхаус Удалить
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7 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$365,310
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$793,460
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$535,066
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$630,738
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$240,702
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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