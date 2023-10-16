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Коттеджи в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
42
Неос-Мармарас
10
Сикея
3
Коттедж В архив
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73 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Коттедж 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€215,000
Коттедж 5 комнат с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€800,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€550,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€230,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€300,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€265,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€380,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€460,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€420,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€3,50 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,05 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€580,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€350,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€750,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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