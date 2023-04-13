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Купить вилла в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
14
Коринос
4
demos diou - olympou
2
Peristasi
2
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16 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состоит …
Вилла 10 спаленв Nea Trapezounta, Греция
Вилла 10 спален
Nea Trapezounta, Греция
13 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 467 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 6 спаленв Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 3 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Вилла 9 комнатв Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 9 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 680,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу недалеко от живописного городка Олимпийской Ри…
Вилла 5 спаленв Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 5 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 323 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 6 спаленв demos diou - olympou, Греция
Вилла 6 спален
demos diou - olympou, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спаленв Коринос, Греция
Вилла 6 спален
Коринос, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 спаленв Коринос, Греция
Вилла 5 спален
Коринос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Chrani, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 4 спальнив Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спаленв Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 5 спаленв Ganochora, Греция
Вилла 5 спален
Ganochora, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 145,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
Вилла 6 спаленв Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 6 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 5 спаленв Nei Pori, Греция
Вилла 5 спален
Nei Pori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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