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Кипр
Паралимни
Жильё в Паралимни, Кипр
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22 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
42 м²
€ 59,000
Подержанная квартира на первом этаже спальни на продажу в Капарисе - провинция Фамагуста. Кв…
Вилла 4 комнаты
Паралимни, Кипр
4 Количество комнат
228 м²
€ 430,000
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в провинции Хлорака - Пафос, площадью 210 …
Вилла 4 комнаты
Паралимни, Кипр
4 Количество комнат
184 м²
€ 430,000
Роскошный особняк с четырьмя спальнями на продажу в Пегеи - провинция Пафос, с 184 т.м. крыт…
Вилла 3 комнаты
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат
200 м²
€ 430,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
108 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Лакатамии - провинция Никосия, с 8…
Коттедж 3 комнаты
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат
203 м²
€ 425,000
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с …
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
103 м²
€ 189,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 92 кв.м. крытые ин…
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
130 м²
€ 202,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 86 кв.м. крытые ин…
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат
123 м²
€ 190,000
Продается трехкомнатная квартира в Дрозии - провинции Ларнака, на первом этаже жилого дома. …
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
118 м²
€ 420,000
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат
96 м²
€ 190,000
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Пафос, с 96 кв.м. крытые интерь…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
61 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Ливадии - провинции Ларнака, на первом этаже жилого дома.…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
65 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Ливадии - провинции Ларнака, на первом этаже жилого дома.…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
65 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Ливадии - провинция Ларнака, на втором этаже жилого дома.…
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
113 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Иоаннис - провинция Лимассол, с 92 кв.м. крытые инт…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
63 м²
€ 147,000
Продается в строительстве спальни в часовне - провинции Лимассол, с 54 кв.м. крытых интерьер…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
68 м²
€ 147,000
Продается двухкомнатная квартира в часовне - провинция Лимассол, с 54 т.м. крытые интерьеры …
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
189 м²
€ 170,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на втором этаже жилого дома…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
68 м²
€ 147,000
Продается в стадии строительства спальня в часовне - провинция Лимассол, с 57 кв.м. крытые и…
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
68 м²
€ 147,000
Продается в стадии строительства спальня в часовне - провинция Лимассол, с 56 кв.м. крытые и…
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
97 м²
€ 176,000
Продается двухкомнатная квартира на первом этаже в Лакатамии - провинция Никосия, с 79 кв.м.…
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат
163 м²
€ 190,000
Продается двухкомнатная квартира в районе Лакатамия - провинция Никосия, на третьем и послед…
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