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Дома в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Opcina Rogoznica
36
Grad Sibenik
17
Шибеник
12
Opcina Primosten
7
Grad Vodice
6
Водице
6
Grad Drnis
1
Grad Knin
1
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72 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Opcina Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Opcina Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,850,000
Продается строящаяся элитная вилла, расположенная в окрестностях прибрежного туристического …
Дом 10 комнат в Zatoglav, Хорватия
Дом 10 комнат
Zatoglav, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 380 м²
€ 950,000
Рогозница, отдельно стоящий дом 380м2 с апартаментами в центре Рогозницы на участке 430м2. …
Дом 4 комнаты в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 290,000
Рогозница, Зечево Рогозничко, отдельно стоящий дом площадью 90м2, на участке 396м2. Дом сос…
Дом 6 комнат в Dvornice, Хорватия
Дом 6 комнат
Dvornice, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 269,000
Рогозница, отдельно стоящий дом 130м2 на участке 615м2. Дом состоит из цокольного этажа и в…
Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Дом 2 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
2 Количество комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 400,000
Дом с бассейном, 107,71 м2, окрестности Шибеника В тихом месте в десяти километрах от центра…
Дом 10 комнат в Рогозница, Хорватия
Дом 10 комнат
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м²
€ 590,000
Рогозница, жилой дом 400 м2, на участке 320 м2, с 5 квартирами, 1-й ряд от моря. Дом располо…
Дом 6 комнат в Razanj, Хорватия
Дом 6 комнат
Razanj, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 131 м²
€ 499,000
Рогозница, Ражань, отдельно стоящий дом площадью 131,21 м2. Дом состоит из трех отдельных ж…
Дом 3 комнаты в Betina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Betina, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 3
€ 189,000
Каменный дом, 70м2, 200 м от моря, Бетина Отремонтированный и жилой дом в центре Бетины сост…
Дом в Водице, Хорватия
Дом
Водице, Хорватия
83 м² Количество этажей 1
€ 172,000
Дом для адаптации, 83,45 м2, Водице Дом общей площадью 83,45 м2 на участке 832 м2 расположен…
Дом 6 спален в Рогозница, Хорватия
Дом 6 спален
Рогозница, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается прекрасный двухэтажный дом, расположенный в красивом и спокойном районе, в 350 м о…
Дом 7 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,380,000
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
Дом 7 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
Вилла 10 спален в Рогозница, Хорватия
Вилла 10 спален
Рогозница, Хорватия
19 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,450,000
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
Дом в Рогозница, Хорватия
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
Особняк 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
Вилла 5 спален в Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Вилла 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается красивая недавно построенная двухэтажная вилла площадью 300 м2, расположенная в пр…
Дом 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается двухэтажный семейный дом расположенный на берегу моря. Дом находится на большом уч…
Дом 8 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 8 спален
Шибеник, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 790,000
Продается красивый гостевой дом площадью 385 м2 с 5 апартаментами, расположенный в привлекат…
Дом в Рогозница, Хорватия
Дом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается дом площадью 349,46 м2, расположенный в тихом месте недалеко от Рогозницы, в перво…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 750,000
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
Вилла 3 спальни в Primosten, Хорватия
Вилла 3 спальни
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 4,400,000
Продается роскошная, недавно построенная вилла площадью 250 м2, расположенная прямо у моря в…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 995,000
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,460,000
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
Вилла 4 спальни в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается просторная недавно построенная роскошная вилла, расположенная в пригороде Примоште…
Дом 7 спален в Рогозница, Хорватия
Дом 7 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,699,000
Продается вилла, расположенная в тихой бухте, всего в нескольких шагах от прекрасного галечн…
Вилла 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,480,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
Дом 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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