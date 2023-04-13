Почему стоит купить квартиру в Несебре

Несебр — один из самых живописных и развитых в плане инфраструктуры болгарских курортов. Иностранцы часто выбирают его для ПМЖ, чтобы иметь возможность проводить около 6 месяцев в году на лучших пляжах Болгарии. Они простираются вдоль города, открывая доступ к знаменитому Черному морю. В случае покупки жилья на побережье появляется возможность любоваться морскими видами в течение всего года.

По какой стоимости продаются квартиры в Несебре

Продажа местных апартаментов на платформе REALTING стартует с отметки 400-500 евро за «квадрат». В основном это жилье на вторичном рынке. В новостройках апартаменты в Несебре, Болгария оцениваются чуть дороже — в 700-800 евро за кв. метр.

Недорогие цены на жилье регулярно привлекают иностранцев. Многие из них приобретают здесь квартиры, чтобы затем сдавать их в аренду. Такой тип бизнеса приносит инвесторам ежемесячный доход в размере 1000-2000 евро в зависимости от класса апартаментов.

Стоит ли инвестировать в квартиры в Несебре

Местная недвижимость — надежный источник пассивного дохода в курортный сезон. Этому способствует непрекращающийся поток туристов. Дополнительным стимулом для приобретения жилья на платформе REALTING может стать постоянное удорожание стоимости квадратных метров на 5-10% в год. Это позволяет с выгодой перепродавать купленные квартиры в Несебре спустя несколько лет.