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Продажа квартир в Несебре

Несебр
684
Святой Влас
331
Obzor
18
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1 100 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Ravda, Болгария
Квартира 4 спальни
Ravda, Болгария
87 м² -1 Этаж
€ 155,600
#31150796Luxury multi-bedroom apartment in Ravda without maintenance fee.Price: 155 600 euro…
Квартира 5 спаленв Несебр, Болгария
Квартира 5 спален
Несебр, Болгария
115 м² 4 Этаж
€ 140,000
#31171538We offer for sale a large apartment in Nessebar.Price: 140 000 euroRooms: 5Total ar…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
36 м² 2 Этаж
€ 38,900
ID 31172060Offered for sale:Studio with courtyard viewCost: 38,900 eurosLocality: Sunny Beac…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
60 м² 1 Этаж
€ 55,000
# 31172352For sale it is offered:1-bedroom apartment with a terrace overlooking the pool and…
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
76 м² 4 Этаж
€ 91,200
#31067852We offer for sale a 2-bedroom apartment in Nessebar.Price: 91 200 euroRooms: 2Total…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
51 м² -1 Этаж
€ 46,000
ID 31171458For sale it is offered:Studio with a terrace on the third floorCost: 46,000 euros…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
37 м² 1 Этаж
€ 36,000
31169912Offered for sale:Studio with a separate kitchen area.Cost: 36,000 eurosLocality: Sun…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
88 м² 1 Этаж
€ 90,000
ID 31168028 Оne bedroom apartment in Apolon 6 complex, Nessebar,Bulgaria - 88, 16m2Price: 90…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
56 м² 2 Этаж
€ 31,500
#31161766For sale apartment with 1 bedroom in Sunny Day 5 complex in Sunny BeachPrice: 31 50…
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
108 м² 6 Этаж
€ 388,900
ID 31135466Price: 388,900 euroLocality: NessebarRooms: 3Total area: 108 sq.m.Floor: 6/6Servi…
Квартира 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
69 м² 3 Этаж
€ 73,000
#31092046 2 bedroom apartment in the Imperial complexFort Club, in a quiet picturesque place…
Квартира 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
81 м² 5 Этаж
€ 105,000
ID31165582Apartment with 2 bedrooms in complex Aphrodite GardensPrice: 105 000 euroLocation:…
Квартирав Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
31 м² 5 Этаж
€ 36,999
ID31165382Studio for sale.Price: 36 999 euroLocation: Sunny BeachRooms: 1Total area: 31 sq. …
Квартира 3 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
94 м² 5 Этаж
€ 105,000
One bedroom apartment in Apolon 6 complex, Nessebar, Bulgaria-94, 33m2Price: 105 000 euro.To…
Квартира 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
178 м² 5 Этаж
€ 115,000
ID31166942Apartment with 2 bedrooms and huge terrace in Aphrodite PalacePrice: 115 000 euroL…
Квартира 2 спальнив Несебр, Болгария
Квартира 2 спальни
Несебр, Болгария
53 м² 1 Этаж
€ 77,800
#31111684We offer for sale a 2-bedroom apartment in the New Nessebar, Black Sea district.Pri…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 49,500
IBG Real Estates рада предложить эту двухкомнатную квартиру с большой террасой, расположенну…
Квартира 1 спальняв Ravda, Болгария
Квартира 1 спальня
Ravda, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 4/1 Этаж
€ 43,000
IBG Real Estate предлагает на продажу эту двухкомнатную квартиру с бассейном и видом на море…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 53,000
IBG Real Estates предлагает на продажу апартаменты с одной спальней, расположенные на 6-м эт…
Квартира 1 спальняв Солнечный берег, Болгария
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/3 Этаж
€ 35,000
IBG Real Estates предлагает на продажу 1-комнатную квартиру, расположенную на третьем этаже …
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 6/3 Этаж
€ 72,000
IBG Real Estates рада предложить эту светлую и просторную квартиру с двумя спальнями, распол…
Квартира 2 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
52 м² 4 Этаж
€ 55,000
#31156578 1-bedroom apartment in Villa Aria, BulgariaPrice: 55,000 eurosLocality: Sunny Beac…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
33 м² 2 Этаж
€ 39,999
ID 31155728Studio in Royal Palm complex (Sveti Vlas)Price: 39 999 euroLocation: Sveti VlasRo…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
58 м² 4 Этаж
€ 88,000
ID31154782Studio in Kostal dreams complexPrice: 88 000 euroLocation: Sveti VlasRooms: 1Total…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
26 м² 2 Этаж
€ 57,100
#31117608 Studio in the Alexandrov Residence complex Price: 57,100 eurosLocality: The center…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
77 м² 2 Этаж
€ 66,700
#31137764Available for sale:2-bedroom in Magic Dreams complexLocation: Sveti VlasPrice: 67 7…
Квартирав Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
37 м² 2 Этаж
€ 79,684
#31117608 Studio in the Alexandrov Residence complex Price: 81 310 eurosLocality: The center…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
72 м² 2 Этаж
€ 77,100
#30902252We offer for sale a 1-bedroom apartment in Panorama Dreams in Sveti Vlas. The first…
Квартира 3 спальнив Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
94 м² 4 Этаж
€ 69,201
ID 31150944For sale is a 3-room maisonette in the Robinson complex with a balcony and a larg…
Квартира 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
90 м² 3 Этаж
€ 79,000
#31150394Excellent two-bedroom apartment for sale in Sunny Beach with designer renovationPri…

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Почему стоит купить квартиру в Несебре

Несебр — один из самых живописных и развитых в плане инфраструктуры болгарских курортов. Иностранцы часто выбирают его для ПМЖ, чтобы иметь возможность проводить около 6 месяцев в году на лучших пляжах Болгарии. Они простираются вдоль города, открывая доступ к знаменитому Черному морю. В случае покупки жилья на побережье появляется возможность любоваться морскими видами в течение всего года.

По какой стоимости продаются квартиры в Несебре

Продажа местных апартаментов на платформе REALTING стартует с отметки 400-500 евро за «квадрат». В основном это жилье на вторичном рынке. В новостройках апартаменты в Несебре, Болгария оцениваются чуть дороже — в 700-800 евро за кв. метр.

Недорогие цены на жилье регулярно привлекают иностранцев. Многие из них приобретают здесь квартиры, чтобы затем сдавать их в аренду. Такой тип бизнеса приносит инвесторам ежемесячный доход в размере 1000-2000 евро в зависимости от класса апартаментов.

Стоит ли инвестировать в квартиры в Несебре

Местная недвижимость — надежный источник пассивного дохода в курортный сезон. Этому способствует непрекращающийся поток туристов. Дополнительным стимулом для приобретения жилья на платформе REALTING может стать постоянное удорожание стоимости квадратных метров на 5-10% в год. Это позволяет с выгодой перепродавать купленные квартиры в Несебре спустя несколько лет.

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