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Купить коттедж в Воложинский район, Беларусь

Раковский сельский Совет
10
Городьковский сельский Совет
1
Першайский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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12 объектов найдено
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 208,108
Продаётся эко-дом в аг. Раков. 30 км от МКАД. Дом возводился для "Себя", построен …
Коттеджв Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
123 м²
€ 257,873
 В 25 км от Минска по Гродненскому шоссе, в санаторно-курортной зоне реки Ислочь (ориен…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
251 м²
€ 253,259
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 26 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский …
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 62,432
Отличный дом для постоянного проживания в д.Бузуны, современный проект, живописное место в о…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 99,530
Продается дом Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Михалово, 35 км от МКАД. Дом …
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 52,479
Продается жилой дом (незавершенное строительство) в д. Бузуны, Раковский с/с, 25 км от МКАД.…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
176 м²
Цена по запросу
Если Вы цените качество жизни в загородном доме- это Ваш вариант! Отличный 2-х этажный дом с…
Коттеджв Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 107,673
Продажа коттеджа в деревне Яршевичи на земельном участке в частной собственности 0,45 га (25…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
215 м²
€ 212,632
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
Коттеджв Городьки, Беларусь
Коттедж
Городьки, Беларусь
198 м²
€ 29,407
Добротный  коттедж 1995 г.п. расположен в тихом, уютном, живописном  месте в а.г.Г…
Коттеджв Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
608 м²
€ 117,626
Продаётся незавершённое законсервированное капитальное строение, аг. Раков, ул. Южная, Волож…
Коттеджв Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
300 м²
€ 452,409
Продается современный загородный комплекс «Кони-пони», 30 км от МКАД по Раковско…

Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь

с бассейном
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