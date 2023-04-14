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Купить квартиру в Орша, Беларусь

Квартира В архив
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161 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 36,193
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 3/3 Этаж
€ 20,811
Продается аккуратная, просторная Трёхкомнатная квартира по адресу: г.Орша, ул. 1-я Молодежна…
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 12,486
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 15,834
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 5/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 3/9 Этаж
€ 28,954
Продается уютная двухкомнатная квартира по адресу г.Орша, ул. Флерова, д.3 на третьем этаже …
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 3/5 Этаж
€ 19,454
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 18,096
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 3/9 Этаж
€ 13,120
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 3/3 Этаж
€ 14,929
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 22,620
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 20,811
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/5 Этаж
€ 15,382
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 4/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 38,907
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 8/9 Этаж
€ 27,145
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 4/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 4/4 Этаж
€ 19,998
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 8/9 Этаж
€ 38,002
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 5/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/5 Этаж
€ 20,811
Квартира 3 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 19,001
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 9/9 Этаж
€ 32,573
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 13,572
Продается двухкомнатная квартира по адресу: г.Орша, ул. Заслонова д. 21, на первом этаже дву…
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 1/5 Этаж
€ 15,110
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 14,929
Квартира 4 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
4 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 23,525
Квартира 2 комнатыв Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 8/9 Этаж
€ 21,263
Квартира 1 комнатав Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 2/4 Этаж
€ 19,906

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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