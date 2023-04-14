Купить квартиру в Орша, Беларусь

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161 объект найдено
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Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 36,193
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
59 м²
3/3 Этаж
€ 20,811
Продается аккуратная, просторная Трёхкомнатная квартира по адресу: г.Орша, ул. 1-я Молодежна…
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/5 Этаж
€ 12,486
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 15,834
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
53 м²
5/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
3/9 Этаж
€ 28,954
Продается уютная двухкомнатная квартира по адресу г.Орша, ул. Флерова, д.3 на третьем этаже …
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
3/5 Этаж
€ 19,454
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
2/5 Этаж
€ 18,096
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
3/9 Этаж
€ 13,120
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
3/3 Этаж
€ 14,929
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 22,620
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
2/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 20,811
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
1/5 Этаж
€ 15,382
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
4/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 38,907
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
8/9 Этаж
€ 27,145
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
4/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
4/4 Этаж
€ 19,998
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
71 м²
8/9 Этаж
€ 38,002
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 29,859
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
1/5 Этаж
€ 20,811
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
55 м²
1/3 Этаж
€ 19,001
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
62 м²
9/9 Этаж
€ 32,573
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
1/2 Этаж
€ 13,572
Продается двухкомнатная квартира по адресу: г.Орша, ул. Заслонова д. 21, на первом этаже дву…
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
1/5 Этаж
€ 15,110
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 14,929
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
4 Количество комнат
61 м²
4/5 Этаж
€ 23,525
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
8/9 Этаж
€ 21,263
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
2/4 Этаж
€ 19,906
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Параметры недвижимости в Орша, Беларусь
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