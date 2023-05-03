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Коттеджи в Могилёв, Беларусь

Коттедж В архив
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7 объектов найдено
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
171 м²
€ 138,953
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
290 м²
€ 227,048
Коттедж 6 спален в Могилёв, Беларусь
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 138,953
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
180 м²
€ 108,983
Предлагается к продаже двухэтажный коттедж 1990 г.п.в частном секторе Броды. Общая площадь 1…
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
300 м²
€ 163,475
Предлагаем вашему вниманию отличный коттедж в р- не Областной больницы. Общая площадь 300м.к…
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
174 м²
Цена по запросу
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
214 м²
Цена по запросу
The cottage in the Gabrovskoystena area is block, the roof is a cipher, the year of construc…

Параметры недвижимости в Могилёв, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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