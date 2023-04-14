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Купить дом в Дзержинский район, Беларусь

Негорельский сельский Совет
32
Демидовичский сельский Совет
28
Боровской сельский Совет
23
Фанипольский сельский Совет
20
Станьковский сельский Совет
19
Путчинский сельский Совет
17
Добринёвский сельский Совет
15
Дзержинск
11
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182 объекта найдено
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 18,911
❤️Дача находится в близкой доступности к городу, со ст. м. «Малиновка» прямо до …
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 31,669
Домв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 17,644
Продается благоустроенная дача СТ "Соловушка", Минская обл., Дзержинский р-н,…
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 13,482
Продаётся новый дом в СТ Черемушки Люкс! Адрес: СТ Черемушки Люкс  ⭕️ О Вашем будущем д…
Домв Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 13,572
Продается дом в 25 км от Минска в Брестском направлении. Дом под вашу отделку.  Участок…
Домв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
113 м²
Цена по запросу
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Отопление печное, в каждой комнате радиаторы. Все к…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
62 м²
€ 18,006
Готовый дом на большом участке в д. Ферма-Гай! Адрес: д.  Ферма - Гай, ул. Центральная …
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,530
Продается современный дом с летней кухней в деревне Скородное! Адрес: д. Скородное, ул. Луго…
Коттеджв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,819
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Домв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,819
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
300 м²
€ 66,957
Продам недостроенный дом в бурно развивающемся городе спутнике Дзержинск! Современный проект…
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 110,388
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Домв Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
186 м²
€ 125,951
Двухуровневый коттедж у леса в д. Владимирово! Адрес: д. Владимирово, ул. Центральная ❤️Двух…
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,578
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 27,597
Продается готовый дом с участком 10 соток, в Дзержинском районе, в садовом товариществе Чере…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 10,767
Двухэтажный дом в живописном СТ Лесная Поляна! Адрес: СТ Лесная поляна ⭕️ О Вашем будущем уч…
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,102
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
64 м²
€ 37,007
❤️ Комфортный дом в самом центре города полностью готовый для проживания. Адрес: Дзержи…
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 33,478
Большой двухэтажный дом для семьи, решившей сменить городскую суету на загородную жизнь.&nbs…
Домв Юцки, Беларусь
Дом
Юцки, Беларусь
93 м²
€ 28,864
❤️ Дом с удобным транспортным сообщением с Минском в деревне Юцки! Адрес: д. Юцки, ул. …
Домв Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 24,340
Продается жилой дом в д. Розовка! Адрес: д.Розовка ✔️ Отличный двухуровневый дом в живой дер…
Домв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 82,338
Двухэтажный дом с баней в СТ Свитанок-Перхурово Адрес: СТ Свитанок- Перхурово ❤️Стильный дву…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 8,958
Продается кирпичный дачный дом с мансардным этажом 60,8 м2 и гаражом в 48&nbs…
Домв Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 31,578
Продаётся кирпичный дом в 20-ти км. от Минска. Дом в живописном месте Дзержинского района, д…
Домв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 8,958
 Продаётся дом в невероятно живописном месте в Дзержинском р-не. Адрес: СТ Витамин…
Домв Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 63,247
Реальному покупателю хороший торг! Адрес: д. Кушевичи, ул. Центральная ⭕️ О Вашем будущем до…
Коттеджв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
191 м²
€ 125,770
Дом под чистовую отделку в д. Волковичи Дзержинского района, 17км от МКАД. Остановка электри…
Домв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 16,196
Дачный участок с домом в с/т Крутая гора. Адрес: СТ Крутая гора Отличное место для Вашей дач…
Домв Гарбузы, Беларусь
Дом
Гарбузы, Беларусь
100 м²
€ 40,717
 Продажа дома в д.Гарбузы Дзержинского района. Дом находится вдали от шумных дорог, заг…
Домв Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 19,906
Бревенчатый дом в живописной д. Наследники  Адрес: д. Наследники, ул. Центральная ⭕️ О …

Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь

с видом на горы
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с бассейном
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