Купить недвижимость в Бобруйск, Беларусь

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Бобруйск
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20 объектов найдено
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Дом
Бобруйск, Беларусь
96 м²
€ 28,822
Дом в центре Продаётся жилой дом с участком 6,4 сотки по улице Гоголя. Дом деревянный общей …
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
4/9 Этаж
€ 25,220
Продается уютная 2ушечка в Бобруйске, ул. Октябрьская д.175, КИрпич- очень тёплая квар…
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
4 Количество комнат
80 м²
3/5 Этаж
€ 39,180
80 кв.м в хорошем районе Продаётся 4х комнатная квартира на 3 этаже по улице Социалистическо…
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/9 Этаж
€ 28,642
Двухкомнатная квартира в 7 микрорайоне Продается 2-комн квартира в 7 микрорайоне по ад…
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
4/9 Этаж
€ 20,716
Двухкомнатная квартира на 4 этаже 9 этажного панельного дома по ул. Урицкого, 71 – цен…
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3 Количество комнат
56 м²
3/4 Этаж
€ 21,887
Квартира в центре Продаётся трёхкомнатная квартира общей площадью 55,6 кв.м. по улице Остров…
Квартира 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
4/9 Этаж
€ 17,564
Квартира в кирпичном доме Продаётся однокомнатная квартира площадью 33,8 кв.м. с кухней 8 кв…
Квартира 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
6/9 Этаж
€ 20,086
Продается 1 комнатная квартира планировки КПД в Западном микрорайоне. Адрес: г. Бобруй…
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
252 м²
Цена по запросу
Продается элитный, современный коттедж со всем необходимым для комфортной жизни! Центр город…
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3 Количество комнат
116 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира с современным ремонтом Продаётся квартира с современным ремонтом общ. площадью 115 …
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира для воплощения дизайнерских решений Продаётся двухкомнатная квартира в г. Боб…
Квартира 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
3/9 Этаж
€ 20,626
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д…
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
397 м²
€ 153,119
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
4 Количество комнат
397 м²
1/2 Этаж
€ 153,119
Продается отличный таунхаус(квартира) под ремонт в престижном районе Бобруйск. Могилевская о…
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3 Количество комнат
77 м²
2/9 Этаж
€ 30,534
Продается уютная квартира в г. Бобруйск. Могилевская обл., проезд Звездный, д. 17. Расположе…
Дом
Бобруйск, Беларусь
71 м²
€ 26,120
Дом
Бобруйск, Беларусь
175 м²
€ 53,141
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 16,933
Квартира удобной планировки в уютном зелёном микрорайоне! Соседи в доме спокойны…
Дом
Бобруйск, Беларусь
45 м²
€ 7,656
Продается добротный дом в г. Бобруйск. Могилевская обл., 129 км от МКАД. Одноэтажный …
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
2/9 Этаж
€ 29,723
Продаётся 3-комнатная квартира, ул.Шинная 16, г.Бобруйск. Просторная кухня, застеклённая лод…
Параметры недвижимости в Бобруйск, Беларусь
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