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Долгосрочная аренда домов в Малопольском воеводстве, Польша

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Краков
4
5 объектов найдено
Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 180 м²
Частный дом в аренду Краков Клини | 4 спальни + офис | сад | гараж | отдельная квартира
$1,314
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 100 м²
Для аренды - этаж дома - идеально подходит для офиса или юридической фирмы | 100 м2 | Краков…
$1,182
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 160 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением аренды отдельно стоящего дома на улице Видна
$663
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Mazur EstateMazur Estate
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard в Краков, Польша
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Краков, Польша
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
Цена по запросу
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Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage в Zastow, Польша
Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage
Zastow, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Для аренды немедленно, роскошный, отдельно стоящий дом с полезной площадью 220 м2 в Застуве,…
$1,742
в месяц
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