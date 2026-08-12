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Долгосрочная аренда домов с гаражом в Польше

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Мазовецкое воеводство
24
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Варшава
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4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаю вам дом в аренду, построенный в 2026 году и расположенный в привлекательном месте.…
$2,683
в месяц
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Дом 5 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 5 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Современный дом (дуплекс) площадью 132 м², Виланув — Завады. :: Для кого? Для тех, кто ищет…
$3,709
в месяц
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Mazur Estate
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Дом 4 комнаты в Mierzynek, Польша
Дом 4 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Мокотув. Окруженный зеленью современный дом (крайний сегмент) площадью 1…
$4,637
в месяц
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Агентство
Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Дом 6 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 6 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Красивый дом с бассейном и садом сдается в аренду в престижном районе Виланов-Завады. Недв…
$7,922
в месяц
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Mazur Estate
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