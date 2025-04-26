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Долгосрочная аренда домов в gmina Lubicz, Польша

5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Krobia, Польша
Дом 6 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
:: Краткое описание: Солнечный, экологически чистый дом с полным набором удобств, красивый с…
$5,162
в месяц
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Дом 4 комнаты в Krobia, Польша
Дом 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Мокотув. Окруженный зеленью современный дом (крайний сегмент) площадью 1…
$4,517
в месяц
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inwest.warszawa
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Дом 5 комнат в Krobia, Польша
Дом 5 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Новый отдельно стоящий дом - идеальное место для семьи или бизнеса. Расположение: Варшава У…
$3,097
в месяц
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inwest.warszawa
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Русский, Polski, Українська
Дом 5 комнат в Krobia, Польша
Дом 5 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
300 М2 | ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ОТДЕЛКИ | САД ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ | ИНТИМНАЯ ЗАСТРОЙКА | БАССЕЙН | ФИТНЕС …
$12,905
в месяц
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inwest.warszawa
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Русский, Polski, Українська
Дом 7 комнат в Krobia, Польша
Дом 7 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Красивый, климатический, комфортабельный дом | 400 м2 - 6 спален | участок 650 м2 | рядом с …
$6,427
в месяц
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inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
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