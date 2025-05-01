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Долгосрочная аренда домов в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
3
5 объектов найдено
Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 150 м²
Арендная плата с 1 июня!!!
$1,546
в месяц
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Etalon Estate Group
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Дом в Konarzewo, Польша
Дом
Konarzewo, Польша
Площадь 190 м²
Для аренды мы предлагаем чрезвычайно просторный и тщательно продуманный первый этаж отдельно…
$1,200
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Goleczewo, Польша
Дом
Goleczewo, Польша
Площадь 330 м²
Предложение дома в аренду в Голенчево, Суй Лас коммуна, прим. В 20 км от Познани. Отдельный …
$2,513
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 8 комнат в Познань, Польша
Дом 8 комнат
Познань, Польша
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Дом для бизнеса – в аренду, отличное расположение!
$2,132
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 275 м²
Красивый отдельно стоящий дом для аренды с полезной площадью 190 м2 (всего 275 м2), располож…
$2,532
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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