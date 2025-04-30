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Долгосрочная аренда домов в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
25
gmina Wiazowna
3
33 объекта найдено
Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду комфортабельный дом для семьи в зеленом районе Варшавы, Wawer. Площадь дома…
$3,083
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Сдаётся идеальный 7-комнатный дом (Bliźniak). Отличное расположение в Mokotowie на ул. Wita …
$3,455
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Варшава Wawer, ул. Cyklamenów. Сдаётся 5-ти комнатный дом (таунхаус, средний сегмент) за 980…
$2,467
в месяц
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
Варшава Wawer, ул. Jeziorowa. Cдаётся в аренду дом за 10 900 злотых. Дом отделан с вниманием…
$2,688
в месяц
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Этаж 1/3
Предлагаем в аренду 3-х этажный дом площадью 207 м2, расположенный на участке площадью 1034 …
$2,658
в месяц
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Дом 4 комнаты в Пясечно, Польша
Дом 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду роскошный дом площадью 225 м² в Zalesie Dolny, недалеко от Варшавы, который…
$3,726
в месяц
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду безопасный дом с садом в тихом закрытом комплексе в Starym Imielinie. Предл…
$2,731
в месяц
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 300 м²
Удобный, обустроенный дом в ВАРШАВЕ ВИЛАНОВА-ЗАВАДИЯ
$3,740
в месяц
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Дом 3 комнаты в Зомбки, Польша
Дом 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Сдается в аренду: 3-комнатная квартира в Ząbkach. Просторная, комфортная, новая 3-комнатная…
$1,161
в месяц
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Дом 3 комнаты в Варшава, Польша
Дом 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Варшава Mokotów, ул. Płatowcowa. Сдаётся дом (таунхакс, крайний сегмент) за 9000 злотых. ДОМ…
$2,242
в месяц
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Дом 7 комнат в Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Сегмент дома в Марках, городке под Варшавой.Весь дом состоит из 3 этажей. Сдаются второй и т…
$1,823
в месяц
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 140 м²
Предлагаем в аренду сегмент 3 - этаж в охраняемой усадьбе новых домов.
$2,618
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 183 м²
На продажу предлагается комфортабельный полуотдельный дом в уютном, престижном поместье Citi…
$3,192
в месяц
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 307 м²
Элегантный, современный дом в парке Кроликарния для офисных или жилых целей
$8,015
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду дом в Wiązowna. Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеально…
$2,065
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 875 м²
Жилой и офисный корпус и большие возможности изменения функции здания! Твердое качество здан…
$12,970
в месяц
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду сегмент в Марках (под Варшавой) в красивом месте возле заповедной зоны. Общ…
$1,723
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Этаж 1/3
Варшава Mokotów, ул. Zawrat. Двухквартирный дом сдаётся в аренду за 30 000 злотых. ЭЛЕГАНТНЫ…
$7,588
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Варшава Mokotów Dolny, ул. Kątna. Сдаётся 6-ти комнатный дом (Bliźniak, половина двухквартир…
$3,763
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду комфортабельный дом с садом в районе Wilanów, Zawady, на улице Bruzdowa. Ид…
$3,487
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Доступно в аренду: двухуровневая квартира на первом и мансардном этажах отдельно стоящего до…
$2,404
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Fox Promotion S.C
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Дом 4 комнаты в Wiazowna, Польша
Дом 4 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Дом в аренду в Вонзовне. Высокий стандарт, эргономичная планировка комнат, идеальное распол…
$1,936
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 170 м²
Предложить арендовать односемейный дом в здании частной акушерки в закрытом поселке Саска-Кенпа
$3,473
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду историческая вилла 1920-х годов, расположенная рядом с Траком Королевским и…
$17,091
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Cдаётся новый отдельно стоящий дом - идеально подходит для семьи или компании. Расположение:…
$2,921
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 240 м²
Для аренды дома площадью 240 м2 в Виланове, Варшава, на улице королевы Мариинской
$2,832
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду односемейный 5-ти комнатный таунхаус, расположенный в закрытом комплексе…
$3,455
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 1
Сдаётся в аренду дом площадью 240 м² в варшавском Wilanowie, на улице Królowej Marysieńki. С…
$2,817
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 250 м²
Идеальный дом для ведения бизнеса или корпоративной штаб-квартиры. Не в гостинице
$3,473
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Дом в Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
Площадь 260 м²
Безопасный дом с садом в аренду в уединенном закрытом жилом комплексе в Старом Имиелине
$2,805
в месяц
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