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Долгосрочная аренда домов в Познани, Польша

3 объекта найдено
Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 275 м²
Красивый отдельно стоящий дом для аренды с полезной площадью 190 м2 (всего 275 м2), располож…
$2,513
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 8 комнат в Познань, Польша
Дом 8 комнат
Познань, Польша
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Дом для бизнеса – в аренду, отличное расположение!
$2,113
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 150 м²
Арендная плата с 1 июня!!!
$1,532
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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