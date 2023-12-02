Caimitillo, Панама

от €898,947

337 м² 1

МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ! Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан! КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ Здание комплекса состоит из 56 этажей. Первые 10 этажей включают в себя: места для отдыха корты для тенниса и сквоша игровые комнаты сауну и спа-центр парковку. НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка Тренажерный зал, сауна, корт для сквоша Огромный бассейн для взрослых и детей Открытая терраса для отдыха и барбекю На одном этаже располагаются только два апартамента. Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт. Три парковочных места для каждого из апартаментов. Надежные противопожарные и аварийные установки. Современная система видеонаблюдения. АПАРТАМЕНТЫ: Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это 336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями. Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу. Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан. Открытая кухня-столовая для завтраков. В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!