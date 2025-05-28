Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Студия
  5. Вид на море

Квартиры-студии с видом на море на Северном Кипре

Фамагуста
9
Кирения
4
Iskele Belediyesi
61
Trikomo
43
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
47 объектов найдено
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 15/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$146,147
Оставить заявку
Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
$101,014
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Квартиры-студии для продажи в проекте Elysium в Longbeach Iskele. Это на 30% ниже, чем стоим…
Цена по запросу
Оставить заявку
Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$112,553
Оставить заявку
Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Студия Пентхаус с видом на Средиземное море Предоставляется рассрочка до 3 лет Комплек…
$162,400
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$87,357
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
Оставить заявку
Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
$165,593
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11
Квартиры студии в великолепном комплексе Sapphire resort с инфраструктурой пятизвездочного о…
$122,060
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$108,353
Оставить заявку
Студия в Iskele District, Северный Кипр
Студия
Iskele District, Северный Кипр
Площадь 51 м²
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…
$149,428
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$104,154
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
$80,656
Оставить заявку
Студия в Северный Кипр
Студия
Северный Кипр
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус :  студия  Общая площадь :  46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м Санузел : совмещ…
$149,238
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
Оставить заявку
Студия в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
$154,132
Оставить заявку
Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
Оставить заявку
Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Courtyard Platinum Кампания 1 — Гарантия аренды Процесс кампании Действует до 31 ян…
$143,053
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$129,350
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$125,150
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Студия 54 м² с рагантированным доходом и обратным выкупом. Лучшее предложение для инвесторо…
$163,099
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$116,752
Оставить заявку
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 14/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$141,947
Оставить заявку
Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
$149,054
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти