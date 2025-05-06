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Квартиры-студии в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Милия, Северный Кипр
Студия 1 комната
Милия, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
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$118,103
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Студия 1 спальня в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
The project, designed on 50,000 m2, consisting of magnificent apartments and villas in the q…
$146,119
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Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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