Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
6
Студия Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Студия в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
The complex consist of 156 studio apartments: ground floor studio apartments have 35m2 gross…
$112,415
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
Оставить заявку
Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
🏡 Продаётся студия в премиальном комплексе Loft Blueberry | Эсентепе, Северный Кипр 🏡 🌊 Ж…
$104,881
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
$80,656
Оставить заявку
Студия в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Этот первоклассный проект расположен рядом со знаменитым гольф-клубом Korineum, единственным…
$331,922
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
Оставить заявку
Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Студия Пентхаус с видом на Средиземное море Предоставляется рассрочка до 3 лет Комплек…
$162,400
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Стоимость со скидкой 159 800 $ Cтоимость аналогичной студии у застройщика 181 950 £ (2…
$159,800
Оставить заявку
Студия в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 38 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$325,148
Оставить заявку
Студия в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 39 м²
Проект будет расположен на обширном земельном участке площадью 26.260 кв.м. и будет состоять…
$216,765
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$101,815
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти