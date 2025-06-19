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Квартиры-студии в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Квартира студия -пентхаус 35м2+8м2 балкон +35м2 терраса на крыше. На 2-м этаже 2х этажног…
$165,200
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира-студия 35 м² + 8 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Комплекс б…
$198,690
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Студия в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
$154,132
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Студия 42 м² в элитном комплексе в 100 метрах от собственного пляжа. Комплекс расположен в о…
$124,812
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/9
Студия в центре Кирении с видом на море и двумя бассейнами Откройте для себя идеальное со…
$168,281
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Готовая студия 37 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 метрах от мо…
$73,726
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Студия в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря. Район: Газиверан Площад…
$92,359
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Студия 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Комплекс CAESAR CLIFFF (Кристалл) расположен в поселке Эсентепе, район Кирении. Климат ти…
$142,053
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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