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Квартиры-студии с бассейном на Северном Кипре

Фамагуста
9
Кирения
4
Iskele Belediyesi
61
Trikomo
43
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Квартиры-студии для продажи в проекте Elysium в Longbeach Iskele. Это на 30% ниже, чем стоим…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$75,501
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Северный Кипр
Студия 1 комната
Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
ID SA-0137 Студия в Цезарь Резорт привлечет Ваше внимание! Представляем вашему внимани…
$98,068
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Студия 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или по…
$147,112
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Квартиры-студии с нишей в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar resort, блок Rufus на 5…
$80,535
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$69,210
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Студия в Кома ту Гиалу, Северный Кипр
Студия
Кома ту Гиалу, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 7
Великолепная квартира на Северном Кипре в только что построенном комплексе  с видом на тропи…
$84,034
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Студия 1 комната в Никита, Северный Кипр
Студия 1 комната
Никита, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАС…
$69,206
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа большой новой квартиры-студии, 2024 г.п. Можно переоборудовать в 1+1, с 2 окнами в C…
$75,501
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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