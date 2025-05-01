Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Guzelyurt Belediyesi
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Guzelyurt Belediyesi, Северный Кипр

Морфу
4
Guzelyurt
3
Студия Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Студия в Морфу, Северный Кипр
Студия
Морфу, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Пересечение трех различных ландшафтов — горы, небо и море. Этот инновационный проект объедин…
$106,946
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Студия 1 комната в Никита, Северный Кипр
Студия 1 комната
Никита, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАС…
$69,206
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газив…
$81,508
Оставить заявку
Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/13
Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34 м2 1+1 60 м2 2+1 пентхаус …
$65,431
Оставить заявку
Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Guzelyurt Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти