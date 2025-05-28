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Квартиры-студии с видом на горы на Северном Кипре

Фамагуста
9
Кирения
4
Iskele Belediyesi
61
Trikomo
43
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32 объекта найдено
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 15/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$146,147
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$112,553
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$87,357
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
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Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
$165,593
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$108,353
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$104,154
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
$80,656
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Студия в Северный Кипр
Студия
Северный Кипр
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус :  студия  Общая площадь :  46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м Санузел : совмещ…
$149,238
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Студия в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
$154,132
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$129,350
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$125,150
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Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$116,752
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 14/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$141,947
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Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$81,105
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
$148,072
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 22
Описание   Комплекс ПРЕМИУМ класса, с казино и отелем 400 м от моря. Шаг…
$187,681
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Студия в Северный Кипр
Студия
Северный Кипр
Площадь 43 м²
Статус : квартира  Количество комнат : студия  Общая площадь :  43 кв.м Балкон : те…
$122,755
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Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$87,357
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$120,951
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$95,756
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
$113,274
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
$207,566
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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