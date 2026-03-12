Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Северный Кипр
  2. Северный Кипр
  Жилая
  Студия
  5. Студия

Студии в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

Лефконико
3 объекта найдено
Студия в Лефконико, Северный Кипр
Студия
Лефконико, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/11
Представляю Вашему вниманию новый проект в прекрасной локации район Гечиткале (Искеле) в 13 …
$33,574
Студия в Лефконико, Северный Кипр
Студия
Лефконико, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/12
Новый проект на Северном Кипре в уютном и спокойном городе Гечиткале. Этот район отличается …
$75,640
Студия в Лефконико, Северный Кипр
Студия
Лефконико, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/12
Новый проект на Северном Кипре в уютном и спокойном городе Гечиткале. Этот район отличается …
$74,749
Параметры недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

