Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
7
Студия Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 10
Рай у моря на Северном Кипре! Инвестиция мечты в Фамагусте! ЖИВИ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ НА КИПР…
$69,335
Оставить заявку
Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Гарантия аренды студии 450 фунтов стерлингов в месяц. Гарантия аренды 1+1 550 фунтов стер…
$136,079
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата вовода в эксплуатацию март 2022 г. Полностю с револ…
$71,365
Оставить заявку
NicoleNicole
Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Студия 47м² + балкон 8 м² в СПА-комплексе в 1300 метрах от пляжа!! Апартаменты студия пло…
$79,111
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
$106,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Студия 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2
Это общеизвестный комплекс, разработанный и сприктированный советский советВременный состав …
$110,479
Оставить заявку
TekceTekce
Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 37 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и оч…
$80,811
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
$89,954
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
Оставить заявку
Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
$82,244
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти