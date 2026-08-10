Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Trikomo
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Trikomo, Северный Кипр

;
Студия Удалить
Очистить
204 объекта найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/16
Студия в Royal Life (Poseidon), Северный Кипр Полностью меблирована, с всей бытовой те…
$73,365
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Студия с нишей и видом на бассейн в Caesar Resort III 🌴🏊 Продаётся стильная студия с нише…
$87,537
НДС
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/16
$178,654
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/16
$146,048
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 18/22
$193,599
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/11
Продается уютная студия в жилом комплексе Caesar Resort, блок Aspasianus, район Искеле. О…
$60,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/16
$163,031
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 21/22
Цена по запросу
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 19/22
$196,995
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6
Квартира-студия в Caesar Resort с полной меблировкой — Long Beach 🌊 Продаётся уютная квар…
$73,746
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/16
$175,258
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/22
$200,392
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/16
$160,313
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 14/16
$169,824
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Уютная студия на 9 этаже — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖 Продаётся светлая и уютная сту…
$70,255
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Гото…
$72,797
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Уютная студия в 5 минутах от Long Beach 🌴🌊 В продаже квартира в полностью готовом комплек…
$72,105
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Дизайнерская студия в Caesar Resort II — готова к проживанию 🌴✨ Продаётся стильная студия…
$62,682
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$75,898
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/16
$129,066
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/22
$175,937
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/16
$178,654
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/16
$171,861
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/16
$177,296
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/22
$169,144
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Уютная студия с балконом в Caesar Resort III 🌴☀️ Продаётся светлая и полностью меблирован…
$72,598
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/16
$170,503
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 14/22
$183,409
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/16
$149,445
Оставить заявку
Realting.com
Перейти