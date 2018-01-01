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  3. Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения

Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€132,320
;
14
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 

CP-797

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до города Лефкоша - 25 км.

Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

2+1 - 85 м² - 115 000 GBP

 

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Готовность к переезду

 

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Парковочные места

 

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

ID ПРОЕКТА: 

CP-797

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до города Лефкоша - 25 км.

Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

2+1 - 85 м² - 115 000 GBP

 

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Готовность к переезду

 

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Парковочные места

 

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Количество этажей
Количество этажей
5
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², EUR 1,386
Цена квартиры, EUR 131,948
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€132,320
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