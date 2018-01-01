  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре

Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€241,627
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ID ПРОЕКТА:

CP-795


УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до города Лефкоша - 25 км.

Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

2+1 Пентхаус - 90 м² - 210,000 GBP

 

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Готовность к проживанию

 

ОСОБЕННОСТИ:

Охраняемые главные въездные ворота с домофоном
Центральная спутниковая система
Центральная интернет-система
Парковочные места

 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², EUR 2,416
Цена квартиры, EUR 240,948
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал High Park Çatalköy
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€109,000
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€230,999
Жилой квартал Bella Villa
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,26 млн
Жилой квартал Courtyard Platinum
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€181,284
Жилой квартал Olive Court 2
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€158,222
Вы просматриваете
Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€241,627
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€659,738
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€147,437
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€619,580
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти